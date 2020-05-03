Hong Kong'da koronavirüse rağmen halk plajlara akın etti
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyayı saran yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri sürerken Hong Kong'dan gelen görüntüler herkesi şaşırttı. İki haftadır yerel vaka görülmeyen Hong Kong'da halk plajlara akın etti.
Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da hafta sonu plajlar doldu.
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Reuters haber ajansı, iki haftadır hiçbir yerel vakanın görülmediği Hong Kong'da insanların plajlara akın ettiğini bildirdi.
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11 Nisan'dan bu yana çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi.
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Geçtiğimiz yılı gösterilerle geçiren özerk şehirde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 1040 kişiden 879'u iyileşti.
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