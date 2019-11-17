Hong Kong'da göstericiler ateşli oklarla saldırdı korkunç görüntüler

Aylardır devam eden gösterilerde her geçen gün şiddet daha da arttı. Kent, sakin geçen cumartesinin ardından bugün yeniden protestolara sahne oldu.Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericilerin işgalini sürdürdüğü Polytechnic Üniversitesi'nde bir polis, protestocuların attığı okla yaralandı.