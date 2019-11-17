Hong Kong'da göstericiler ateşli oklarla saldırdı korkunç görüntüler
ÇİN hükümetinin 'iade' tasarısı kararı, tüm ülkede özellikle de Hong Kong'da büyük ses getirdi. Hong Kong'da protestocuların bir süredir kullandığı ateşli oklardan biri, polisin bacağına isabet etti.Korkunç görüntüler var...
Aylardır devam eden gösterilerde her geçen gün şiddet daha da arttı. Kent, sakin geçen cumartesinin ardından bugün yeniden protestolara sahne oldu.Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericilerin işgalini sürdürdüğü Polytechnic Üniversitesi'nde bir polis, protestocuların attığı okla yaralandı.
Yollar trafiğe kapatıldı
Göstericilerin, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesi önünde kurulan barikatları temizlemeye çalışanlara tuğla fırlatması üzerine polis, üniversite çevresindeki yolları trafiğe kapattı.
Gaz ve tazyikli suyla müdahale
Üniversite kampüsüne sevk edilen yüzlerce polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Polis araçları yola dizili tuğlalar nedeniyle ilerleyemedi
Bazı protestocular polis araçlarına molotofkokteyli atarken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışma üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli'ne taşındı.Tünel girişindeki üst geçitten alevler yükselirken, tünele yaklaşan polis araçları yola dizili tuğlalar nedeniyle ilerleyemedi.