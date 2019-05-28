Honda e'de ön siparişler başladı
Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Honda, yenilikleriyle otomobil dünyasına yön vermeye devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda e ön siparişleri için öncelik sırasına göre belirli Avrupa pazarlarında rezervasyonlar başladı.
Honda, prototipte kullanılan Yan Ayna Kamera Sistemi’nin seri üretim aşamasında Honda e’de standart olarak yer alacağını açıkladı. Yan Ayna Kamera Sistemi, tasarım, güvenlik ve aerodinamik açıdan önemli avantajlar sunuyor.
Geleneksel yan aynanın yerini alan küçük kameralar, görüntüleri araç içine yerleştirilen iki adet 6 inçlik ekrana aktarıyor. Söz konusu ekranlar ön konsolun her iki ucuna ergonomik açıdan sürücünün rahatlıkla görebileceği bir noktada sürücüye doğal bir görünüm sunacak şekilde konumlandırılıyor.
Yeni nesil kamera teknolojisi, otomobilin modern, yalın ve basit bir tasarıma sahip olmasına yardımcı olurken, Honda e'nin seri üretim versiyonunu çıkıntısız A sütunları ve gömme kapı kolları tamamlıyor. Geleneksel yan aynaların aksine, kameralar otomobilin genişliğine dahil olup tekerlek kemerlerinin dışına taşmıyor.
Sadece görünümü iyileştirmekle kalmayan kameralar, aynı zamanda aerodinamik sürtünmeyi geleneksel kapı aynalarına kıyasla yaklaşık yüzde 90 azaltıyor. Bu da aracın verimliliği ve menzili noktasında kazanım sunarken, tüm araç için yaklaşık yüzde 3,8'lik bir iyileşme sağlıyor.