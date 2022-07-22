Honda Civic Type R tanıtıldı! Bugüne kadarki en hızlısı!

Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, şu açıklamayı yaptı:

"Honda mühendisleri, yeni Civic Type R ile bir kez daha yüksek performanslı hatchback segmentindeki en tatmin edici sürüş deneyimini sunma hedefimize ulaştı. Yenilikçi çözümler ve motor sporlarından türetilen teknolojiler sayesinde önceki neslin hafif versiyonundan bile üstün bir performans seviyesi elde ettik. Safkan sürüş tutkunları arasında Civic Type R'ı popüler kılan ise 25 yıldır süren mükemmel performansa olan bağlılığı olduğunu söyleyebiliriz."