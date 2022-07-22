Honda Civic Type R tanıtıldı! Bugüne kadarki en hızlısı!
Araç tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği 2023 model Honda Civic Type R görücüye çıktı. Araç bugüne kadarki en hızlı ve en güçlü Type R olarak göze çarpıyor.
Japon firması Honda, 2023 model Honda Civic Type R aracını tanıttı. 2023 yılında yollara çıkacak olan araç, hızı ve gücüyle ön plana çıkıyor çünkü bu araç, bugüne kadarki en hızlı ve en güçlü motora sahip.
Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, şu açıklamayı yaptı:
"Honda mühendisleri, yeni Civic Type R ile bir kez daha yüksek performanslı hatchback segmentindeki en tatmin edici sürüş deneyimini sunma hedefimize ulaştı. Yenilikçi çözümler ve motor sporlarından türetilen teknolojiler sayesinde önceki neslin hafif versiyonundan bile üstün bir performans seviyesi elde ettik. Safkan sürüş tutkunları arasında Civic Type R'ı popüler kılan ise 25 yıldır süren mükemmel performansa olan bağlılığı olduğunu söyleyebiliriz."
2023 Honda Civic Type R özellikleri
Civic Type R'ın iç tasarımında dijital gösterge ekranı ve dokunmatik bilgi-eğlence ekranını göze çarpıyor. Honda mühendislerinin geliştirme sırasında, Model, yüksek performanslı, önden motorlu ve önden çekişli bir otomobilin son harikası olarak göze çarpıyor.
Sürücü, motor, direksiyon, süspansiyon ve motor sesine müdahale eden altı performans ayarı bulunan yeni Type R'ın Comfort, Sport ve +R moduna ek olarak, sürüş deneyimini kişiselleştirmek üzere yeni bir "Bireysel" modu da bulunuyor.