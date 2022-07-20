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Hollywood'un yıldız ismi Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! Sosyal medyada viral oldu

Hollywood'un yıldız ismi Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! Sosyal medyada viral oldu

Ünlü oyuncu Brad Pitt başrolünü oynadığı "Bullent Train" filminin tanıtımında kırmızı halıya etekle çıktı.

Hollywood'un yıldız ismi Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! Sosyal medyada viral oldu

2014 yılında evlendiği Angelina Jolly ile olan beş senelik evliliklerini 2019 yılında bitiren Hollywood'un ünlü oyuncusu Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolly'le olan davalarıya gündemden düşmüyordu.

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Hollywood'un yıldız ismi Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! Sosyal medyada viral oldu

Geçtiğimiz günlerde hastalığı ile ilgili de yanlış anlaşıldığı için açıklama yapan oyuncu katıldığı film tanıtımında giydiği kıyafetlerle viral oldu.

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Hollywood'un yıldız ismi Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! Sosyal medyada viral oldu

Başrolünde yer aldığı "Bullent Train" adlı filmin tanıtımı için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı.

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Hollywood'un yıldız ismi Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! Sosyal medyada viral oldu

Kırmızı halıda etek giyerek boy gösteren 6 çocuk babası 58 yaşındaki aktör tüm dikkatleri üzerine çekti. 

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