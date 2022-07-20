Hollywood'un yıldız ismi Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! Sosyal medyada viral oldu
Ünlü oyuncu Brad Pitt başrolünü oynadığı "Bullent Train" filminin tanıtımında kırmızı halıya etekle çıktı.
2014 yılında evlendiği Angelina Jolly ile olan beş senelik evliliklerini 2019 yılında bitiren Hollywood'un ünlü oyuncusu Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolly'le olan davalarıya gündemden düşmüyordu.
Geçtiğimiz günlerde hastalığı ile ilgili de yanlış anlaşıldığı için açıklama yapan oyuncu katıldığı film tanıtımında giydiği kıyafetlerle viral oldu.
Başrolünde yer aldığı "Bullent Train" adlı filmin tanıtımı için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı.
Kırmızı halıda etek giyerek boy gösteren 6 çocuk babası 58 yaşındaki aktör tüm dikkatleri üzerine çekti.