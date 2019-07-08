Hollywood yıldızı Nathalie Kelley paça çorbasına bayıldı
Perulu Hollywood yıldızı Nathalie Kelley ve eşi Bodrum'da tatil yapıyor.
Dünyaca ünlü Perulu oyuncu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows tatil için Bodrum'a geldi. Hızlı ve Öfkeli Tokyo filmiyle üne kavuşan yıldız oyuncu Kelley Türkiye’yi ve Bodrum’u çok sevdiğini söyledi.
Yaklaşık 4 gün boyunca Yalıkavak’ta bir otelde konaklayan Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows Bodrum’a aşık oldu. Hızlı ve Öfkeli filmiyle adından sıkça söz ettiren, Netflix'in 'Hanedan' dizisinin başrol oyuncusu olan dünyaca ünlü star Nathalie Kelley, Bodrum’un tadını doyasıya çıkardı.
Paça çorbasına bayıldı
Türk yemeklerine hayran kalan Nathalie Kelley ve eşiyle birlikte önceki gün ise Etrim Mahallesi'ne giderek köy kahvaltısı yapmıştı.
Köyde bulunan halı tezgahlarını da gezen Kelley, Milas ve Bodrum halılarına hayran kalmış ve evinin tüm odalarına el dokuması halılardan almıştı.