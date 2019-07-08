Hollywood yıldızı Nathalie Kelley paça çorbasına bayıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hollywood yıldızı Nathalie Kelley paça çorbasına bayıldı

Perulu Hollywood yıldızı Nathalie Kelley ve eşi Bodrum'da tatil yapıyor.

Hollywood yıldızı Nathalie Kelley paça çorbasına bayıldı - Sayfa 1

Dünyaca ünlü Perulu oyuncu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows tatil için Bodrum'a geldi. Hızlı ve Öfkeli Tokyo filmiyle üne kavuşan yıldız oyuncu Kelley Türkiye’yi ve Bodrum’u çok sevdiğini söyledi. 

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Hollywood yıldızı Nathalie Kelley paça çorbasına bayıldı - Sayfa 2

Yaklaşık 4 gün boyunca Yalıkavak’ta bir otelde konaklayan Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows Bodrum’a aşık oldu. Hızlı ve Öfkeli filmiyle adından sıkça söz ettiren, Netflix'in 'Hanedan' dizisinin başrol oyuncusu olan dünyaca ünlü star Nathalie Kelley, Bodrum’un tadını doyasıya çıkardı. 

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Hollywood yıldızı Nathalie Kelley paça çorbasına bayıldı - Sayfa 3

Paça çorbasına bayıldı 
Türk yemeklerine hayran kalan Nathalie Kelley ve eşiyle birlikte önceki gün ise Etrim Mahallesi'ne giderek köy kahvaltısı yapmıştı. 

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Hollywood yıldızı Nathalie Kelley paça çorbasına bayıldı - Sayfa 4

Köyde bulunan halı tezgahlarını da gezen Kelley, Milas ve Bodrum halılarına hayran kalmış ve evinin tüm odalarına el dokuması halılardan almıştı.

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