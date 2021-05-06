Hollanda'daki işini bırakıp Muş'a döndü! Yılda 5 bin tane üretiyor siparişlere yetişemiyor
MUŞ'ta İshak Sönmezsoy isimli vatandaş, 5 yıldır sürdürdüğü üretimde siparişlere yetişemiyor.
2003-2015 yılları arasında Hollanda’da turizmle ilgilenen ve 2016’da Hasköy ilçesine gelerek 20 dönüm alan üzerine kaz üretim ve yetiştiricilik çiftliği kuran 44 yaşındaki İshak Sönmezsoy, her sabah tesisteki yumurtaları zevkle topluyor.
Elde ettiği kaz yumurtalarını tek tek özenle sudan geçirerek kuluçka makinesine dizen Sönmezsoy, onlara gözü gibi bakıyor.
Yaklaşık 4 ay içerisinde binlerce civciv üretimi yapan Sönmezsoy, elde ettiği civciv ve kazları çevre il ve büyükşehirlere satıyor.
Üretimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İshak Sönmezsoy, 5 yıldan bu yana kaz üreticiliği yaptığını ve yıllık ortalama 5 bin civciv ürettiğini söyledi.