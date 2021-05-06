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Hollanda'daki işini bırakıp Muş'a döndü! Yılda 5 bin tane üretiyor siparişlere yetişemiyor

Hollanda'daki işini bırakıp Muş'a döndü! Yılda 5 bin tane üretiyor siparişlere yetişemiyor

MUŞ'ta İshak Sönmezsoy isimli vatandaş, 5 yıldır sürdürdüğü üretimde siparişlere yetişemiyor.

Hollanda'daki işini bırakıp Muş'a döndü! Yılda 5 bin tane üretiyor siparişlere yetişemiyor

2003-2015 yılları arasında Hollanda’da turizmle ilgilenen ve 2016’da Hasköy ilçesine gelerek 20 dönüm alan üzerine kaz üretim ve yetiştiricilik çiftliği kuran 44 yaşındaki İshak Sönmezsoy, her sabah tesisteki yumurtaları zevkle topluyor.

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Hollanda'daki işini bırakıp Muş'a döndü! Yılda 5 bin tane üretiyor siparişlere yetişemiyor

 Elde ettiği kaz yumurtalarını tek tek özenle sudan geçirerek kuluçka makinesine dizen Sönmezsoy, onlara gözü gibi bakıyor.

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Hollanda'daki işini bırakıp Muş'a döndü! Yılda 5 bin tane üretiyor siparişlere yetişemiyor

Yaklaşık 4 ay içerisinde binlerce civciv üretimi yapan Sönmezsoy, elde ettiği civciv ve kazları çevre il ve büyükşehirlere satıyor.

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Hollanda'daki işini bırakıp Muş'a döndü! Yılda 5 bin tane üretiyor siparişlere yetişemiyor

Üretimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İshak Sönmezsoy, 5 yıldan bu yana kaz üreticiliği yaptığını ve yıllık ortalama 5 bin civciv ürettiğini söyledi.

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