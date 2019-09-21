Hollanda'da Ulusal Çiş Günü ilan edildi
HOLLANDA 'da yılın belirli döneminde ilan edilen Ulusal Çiş Günü'nde halk daha fazla umumi tuvalet yapılması için çağrıda bulundu.
Hollanda'da idrar kaçırma sorunu yaşayan 850 bin kişinin, cadde ve sokaklarda yeterli sayıda umumi tuvalet bulunmadığı için evde kalmaya mahkum edildiği açıklandı.
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Mesane sorunu yaşayan kişilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Hollanda Kontinans Vakfı, alışverişin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda her 500 metrede bir umumi tuvalet yapılmasını istiyor.
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Hollanda'da her yıl eylül ayının üçüncü perşembesi, "Ulusal Çiş Günü" (Nationale Plasdag) ilan ediliyor.
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Hollanda Kontinans Vakfı, bu yılki "Çiş Günü" etkinliklerinde, idrar tutamama sorunu yaşayan insanların sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.
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