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Hollanda fişini çekecekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilara Şahin talimatı: Türkiye'ye getirilecek

Hollanda fişini çekecekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilara Şahin talimatı: Türkiye'ye getirilecek

Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı Dilara Şahin'le ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.

Hollanda fişini çekecekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilara Şahin talimatı: Türkiye'ye getirilecek

Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı Dilara Şahin, hastanede uygulanan tedavi sırasında komaya girdi. Hollandalı doktorlar, yapacak bir şeyin kalmadığını, kızlarının fişlerinin çekilmesi gerektiğini ailesine söyledi.

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Hollanda fişini çekecekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilara Şahin talimatı: Türkiye'ye getirilecek

Baba Oğuz Şahin ise yaşananlara isyan etti. A haber aracılığıyla Başkan Erdoğan'a seslenip yardım istedi.

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Hollanda fişini çekecekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilara Şahin talimatı: Türkiye'ye getirilecek

Gözü yaşlı baba, "Benim kızım şu anda ölüm döşeğinde yatıyor. Hollanda makamları yani bu hastane heyeti karar aldı. 'Salı günü saat dörtte fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok buna' dediler." ifadelerini kullandı.

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Hollanda fişini çekecekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilara Şahin talimatı: Türkiye'ye getirilecek

"Büyüğümüz Recep Tayyip Erdoğan'dan bu çocuğumun buradan alınıp Türkiye'ye naklini rica ediyorum" diyen acılı baba "Bir umudumuz o kaldı." diye konuştu. 

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