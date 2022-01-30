Hollanda fişini çekecekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilara Şahin talimatı: Türkiye'ye getirilecek
Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı Dilara Şahin'le ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.
Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı Dilara Şahin, hastanede uygulanan tedavi sırasında komaya girdi. Hollandalı doktorlar, yapacak bir şeyin kalmadığını, kızlarının fişlerinin çekilmesi gerektiğini ailesine söyledi.
Baba Oğuz Şahin ise yaşananlara isyan etti. A haber aracılığıyla Başkan Erdoğan'a seslenip yardım istedi.
Gözü yaşlı baba, "Benim kızım şu anda ölüm döşeğinde yatıyor. Hollanda makamları yani bu hastane heyeti karar aldı. 'Salı günü saat dörtte fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok buna' dediler." ifadelerini kullandı.
"Büyüğümüz Recep Tayyip Erdoğan'dan bu çocuğumun buradan alınıp Türkiye'ye naklini rica ediyorum" diyen acılı baba "Bir umudumuz o kaldı." diye konuştu.