Hobi olarak başladılar talep patladı! Yılda 5 ton üretim Ordu'da fındığa rakip çıktı

Topraksız tarım çilek üretimi ile hasat edilecek mahsulü 3’e katladıklarını belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Yıldız, “Eşime şehir dışından bir çilek geldi ve lezzeti çok hoşuna gitti. Araştırdık ve bu çileğin topraksız tarımla üretildiğini öğrendik. Mesleğim olduğundan ilgilimi çekti. İlk etapta hobi amaçlı araştırmaya başladık. Daha sonra üretim alanı küçük, üretim kapasitesi fazla olduğundan dikkatimizi çekti...