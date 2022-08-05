Hobi olarak başladılar talep patladı! Yılda 5 ton üretim Ordu'da fındığa rakip çıktı
ORDU'da bir çift, hobi olarak başladıkları çilek üreticiliğinde talebe yetişemez oldu. Bir süre sonra topraksız tarıma geçen karı-koca, seralara göre 3 kat fazla verim aldı. Yılda 5 ton çilek üretimi yapan çift 'Fındığa göre getirisi daha yüksek' dedi.
Son yıllarda üründe kaliteyi ve rekolteyi artırmak amacıyla topraksız tarım ile üretim ön plana çıkarken, bu sistemle çilek üretimi dikkat çekiyor. Seralarda 6 ay sezonu bulunan çileğin üretimi, topraksız tarımla birlikte yılın her ayında üretilebiliyor.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, pandemi sürecinde kendilerine gönderilen çileğin tadını beğenen çift, yaptıkları araştırmalar sonucu bu çileğin topraksız tarım ile üretildiğini fark etti. araştırmalar yapan çift, hobi amaçlı üretime karar verdi.
Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Yıldız ve eşi Tolga Yıldız, hobi olarak başladıkları topraksız tarım çilek üretimini meslek haline getirdi. Çift, 500 metrekare alandan seralara göre 3 katı çilek hasadı elde ederek, yıllık yaklaşık 5 ton rekolteye ulaşıyor.
Topraksız tarım çilek üretimi ile hasat edilecek mahsulü 3’e katladıklarını belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Yıldız, “Eşime şehir dışından bir çilek geldi ve lezzeti çok hoşuna gitti. Araştırdık ve bu çileğin topraksız tarımla üretildiğini öğrendik. Mesleğim olduğundan ilgilimi çekti. İlk etapta hobi amaçlı araştırmaya başladık. Daha sonra üretim alanı küçük, üretim kapasitesi fazla olduğundan dikkatimizi çekti...