Hobi olarak başladı şimdi paraya para demiyor

"Bu işe ben bir hobi bahçesi olarak başlamıştım 4 yıl önce. Hobi bahçesini çoğaltarak şu anda 60 dönüme kadar çıkarmış bulunmaktayız. İlk olarak 60-65 kökle başladık biz bu işe. Şu anda 60 dönümde 100 bin kök çileğimiz var. Güzel çilekler ürettik, güzel çilekler yetiştirdik. Vatandaşımızı bahçemize davet ettik. Vatandaşımız burada kendi topluyor çileğini. Tadına bakarak ve seçerek istediği çileği toplama imkanına sahip. Vatandaşımız memnun, burada vatandaş geliyor topluyor. Çileğimiz burada tükeniyor, pazara çilek çıkaramıyoruz bu yönden. İnşallah biz bunu 60 dönüm değil 100 ton 150 ton, 100 dönüm 150 dönüm gibi yerlere çıkarmayı planlıyoruz. İlk zamanlarda pazara çıkarıyorduk" dedi.