Hobi olarak başladı 3 tesis kurdu! Emekli astsubay yılda 40 ton üretip birçok ile gönderiyor
AYDIN'da emekli astsubay Tolga Kapar (41), hobi olarak başladığı üretimde tesis kurdu. 3 tesisten yılda 40 ton verim alan Kapar, İzmir, İstanbul, Muğla ve Bordum gibi birçok kente satış yapıyor.
Türkiye'nin çeşitli illerinde 23 yıl görev yapan emekli astsubay evli ve 2 çocuk babası Tolga Kapar, son olarak çalıştığı Edirne'de hobi olarak istiridye mantarı işine başladı. Yaptığı işten zevk alan Kapar, 2 yıl önce emekli olarak memleketi Aydın'a döndü.
Kapar, Zeybek Mahallesi'nde 500 metrekare arsa kiralayarak üzerine 100'er metrekarelik 3 istiridye mantarı üretim tesisi ve yanında da mantarları koruyabileceği soğuk hava deposu yaptı.
Kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcayarak yılda 40 ton istiridye mantarı üretimi yapan Kapar, 3 tesis kurdu.
Kilosu 13 lira: Tesiste toptancılardan aldığı pamuk komposlarıyla 70 günde ürettiği mantarları önce Aydın genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da İzmir, İstanbul, Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor.