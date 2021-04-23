Hobi olarak başladı 3 tesis kurdu! Emekli astsubay yılda 40 ton üretip birçok ile gönderiyor

Türkiye'nin çeşitli illerinde 23 yıl görev yapan emekli astsubay evli ve 2 çocuk babası Tolga Kapar, son olarak çalıştığı Edirne'de hobi olarak istiridye mantarı işine başladı. Yaptığı işten zevk alan Kapar, 2 yıl önce emekli olarak memleketi Aydın'a döndü.