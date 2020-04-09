Hızlı bir metabolizma için en iyi 8 gıda!

Yüksek oranda kapsaisin içeren acı biber, bu özelliği sayesinde vücutta ısınmaya neden olur. Bazal metabolizma hızını yaklaşık %20 oranında artıran acı biber, bu sayede daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca acı biber içeren besinleri tüketen kişiler kendilerini daha uzun süre tok hissettikleri için daha az yerler bu da beraberinde kilo kontrolünü getirir.