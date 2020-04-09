Hızlı bir metabolizma için en iyi 8 gıda!
Metabolizmanın hızlı olması sadece diyet ve kilo anlamına gelmemeli.Metabolizmanız, sağlıklı bir şekilde ise, bağışıklık sisteminize fayda sağlayabilir, düşünmenize yardımcı olabilir ve tüm vücut sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olabilirsiniz.İşte sağlıklı bir metabolizma için tüketilmesi gerekenler!
Hızlanmış bir metabolizma istiyorsanız yumurta vazgeçilmeziniz olmalıdır.Kahvaltıda tüketeceğiniz omlet ya da bir haşlanmış yumurta öncelikle uzun süre tokluk hissi sağlar. Ayrıca özellikle de yumurta akı metabolizmayı hızlandırma konusunda birebir.
Yüksek oranda kapsaisin içeren acı biber, bu özelliği sayesinde vücutta ısınmaya neden olur. Bazal metabolizma hızını yaklaşık %20 oranında artıran acı biber, bu sayede daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca acı biber içeren besinleri tüketen kişiler kendilerini daha uzun süre tok hissettikleri için daha az yerler bu da beraberinde kilo kontrolünü getirir.
Avokadodaki tekli doymamış yağlar, metabolizmayı hızlandırır ve tokluğu artırır .
Orman meyveleri metabolizmayı hızlandırmanın yanı sıra vücuttaki kan şekeri seviyesini dengede tutarak yağ oranını azaltır. Kırmızı orman meyvelerinin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de bulunmaktadır.