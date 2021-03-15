Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels'in "seks malikanesi" göçmenlere hizmet edecek

Bogensee Gölü civarındaki konutun yapıldığı arazi Goebbels'e doğum gününde hediye edilmişti (Wikimedia/AFP)

Almanya'da Adolf Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in "seks malikanesi" olarak bilinen konut, alınan yeni karar uyarınca bir sanat merkezine dönüştürülecek ve bu yerleşkede ihtiyaç sahibi bazı gruplar için bir yaşam alanı oluşturulacak.