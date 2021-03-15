Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels'in "seks malikanesi" göçmenlere hizmet edecek
Alman diktatörü Adolf Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels'in kendi ailesini yanına almadan önce bu konutta Çek film yıldızı Lida Baarova dahil bazı genç aktrislerle evlilikdışı ilişki yaşadığı iddia ediliyor.
Bogensee Gölü civarındaki konutun yapıldığı arazi Goebbels'e doğum gününde hediye edilmişti (Wikimedia/AFP)
Almanya'da Adolf Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in "seks malikanesi" olarak bilinen konut, alınan yeni karar uyarınca bir sanat merkezine dönüştürülecek ve bu yerleşkede ihtiyaç sahibi bazı gruplar için bir yaşam alanı oluşturulacak.
Mirror'ın haberine göre Bogensee'deki konutun bazı bölümlerinin hazırlanan plan çerçevesinde atölye, tiyatro ve müze olarak kullanılacağı, yerleşkenin ayrıca göçmenler ve engelliler dahil toplumdaki dezavantajlı kişilere hizmet edeceği kaydedildi.
Projenin arkasındaki LKC Bogensee organizasyonunun sözcüsü Arnim Beutel, Nazi lideri Hitler ve Goebbels'in topluma yaşattığı acılara göndermede bulunarak, "(Hayatta olsalar) onların yapacağının tersini yaptığımız için bu projeden nefret ederlerdi… Burayı kültür, eğitim ve sağlık hizmetlerinin merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.
Toplamda 70 oda, özel bir sinema ve sığınağın bulunduğu konutun dönüşüm çalışmalarının masraflı olması bekleniyor. Yerleşke ayrıca, Soğuk Savaş döneminden kalma Sovyet tarzı yapılar içeriyor.