Hiranur Vakfı kurucusunun kızını 6 yaşında evlendirmesi davasında tanıklar dinlendi dava ertelendi! Kan donduran tecavüz ifadesi
İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin, o dönem 29 yaşında olan Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilip cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada bugün kara verilecek. 6 yaşında evlilik olayı neydi? H.K.G. savcıya verdiği ifadede kan donduran cinsel istismarları anlatmıştı...
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında evlendirmesi cinsel maruz bırakılması skandalına ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. davada bugün karar verilmesi bekleniyor. Kadir İstekli'nin 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel için ise 22 yıl 6 ay hapis cezası istendiği davada bugün karar çıkması bekleniyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şimdi 25 yaşında olan H.K.G.’nin 6 yaşından beri Gümüşel’in müridi Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla Dava açmıştı.
İddianamede baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.
30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.