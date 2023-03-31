Hiranur Vakfı kurucusunun kızını 6 yaşında evlendirmesi davasında tanıklar dinlendi dava ertelendi! Kan donduran tecavüz ifadesi

İddianamede baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.