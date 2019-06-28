Hindistan'ta korkunç olay! Anne ve kızına tecavüz etmeye kalkışan 5 kişi...

Olay, Hindistan'ın Vaishali semtinde, başkent Patna'dan sadece birkaç kilometre uzakta gerçekleşti. Son zamanlarda eyalette artan cinsel suçlara dikkat çeken yerel medya olay ile ilgili polisin şu ana kadar iki kişiyi tutukladığını bildirdi. Dehşeti yaşayan anne ve kız polise verdikleri ifadede olayın nasıl yaşandığını anlattı.