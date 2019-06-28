Hindistan'ta korkunç olay! Anne ve kızına tecavüz etmeye kalkışan 5 kişi...
HİNDİSTAN 'da bir grup saldırgan, evlerinde oturan anne ve kızına tecavüz girişiminde bulundu. Anne ve kızı direnince de ikisini öldüresiye dövdükten sonra sokakta saçlarını kazıttı.
Olay, Hindistan'ın Vaishali semtinde, başkent Patna'dan sadece birkaç kilometre uzakta gerçekleşti. Son zamanlarda eyalette artan cinsel suçlara dikkat çeken yerel medya olay ile ilgili polisin şu ana kadar iki kişiyi tutukladığını bildirdi. Dehşeti yaşayan anne ve kız polise verdikleri ifadede olayın nasıl yaşandığını anlattı.
Hindistan'ı çalkalayan olay ulusal kanallarda ve sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Yaşanan dehşetin boyutu mağdur anne ve kızın polise ifade vermesiyle ortaya çıktı. Olay sırasında annesiyle birlikte evde bulunan kız verdiği ifadede "Ben annemle birlikte geçen akşam evimdeydim, mahalleden beş erkek zorla eve bize tecavüz etmeye çalıştı.
İkimiz de buna direndik. Direnmemizle birlikte öfkelenen grup annemi ve beni öldüresiye dövdüler, evden çıkardılar ve kafalarımızı traşladıktan sonra bizi sokağa atarak aşağıladılar" dedi.
İki kişi tutuklandı
Gelen bilgilere göre olayın ardından derhal harekete geçen polis, sanık/sanıklar hakkında bir soruşturma başlattı ve aynı zamanda iki kişiyi de tutukladı. Basın açıklaması yapan polis memuru Sanjay Kumar. "İki kişiyi tutukladık belirlenen adreslere baskınlar yapıyoruz. Yakında yakalanacaklar" dedi.