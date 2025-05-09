Hindistan'ın Cevap Aradığı Soru

Sorumsuz insan, çocuklarına miras olarak borç bırakırmış.

Emperyalist devlet de ayrıldığı bölgeye sorun bırakır.

İngiltere’nin Güney Asya örneğinde olduğu gibi...

Keşmir sorunu da, İngiltere’nin Pakistan ve Hindistan’a bir mirası.

1947’den bugüne kadar çözülememiş konudur.

Keşmir, İngilizler ayrıldıktan sonra iki parçaya bölündü.

Hindistan, halkının %90’ı Müslüman olan Cammu Keşmir’i işgal etti.

Azad Keşmir denilen bölge, Pakistan’da kaldı.

Geçen seneye kadar özerk olan Cammu Keşmir’in özerkliğini de kaldırdı.

İsrail’in Batı Şeria’da uyguladığı politikanın aynısını uygulamaya başladı.

İki ülke, 1947, 1965, 1971 ve 1999 olmak üzere dört kez savaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Şubat’ta Pakistan’ı ziyaret etti.

Hindistan Başbakanı Modi, 13 Şubat’ta Beyaz Saray’da Trump ile görüştü.

21-22 Nisan’da ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hindu eşi ile birlikte Hindistan’ı ziyaret etti.

22 Nisan’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’ye geldi.

Geliyordu, gelmekte olan...

22 Nisan’da Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde terör saldırısı oldu. 26 Turist hayatını kaybetti. Hindistan, saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı yapan örgüt, Pakistan’ın da terör listesindeydi.

Pakistan, saldırıyla ilgili bağımsız araştırma istedi. Hindistan, araştırılmasına yanaşmadı.

İki ülke arasındaki gerilim tırmandıkça tırmandı.

Ve beklenen, belki de istenen gerçekleşti.

Bugün beşincisi için karşı karşıya geldiler.

Hindistan Başbakanı Modi, Hint milliyetçisi ve İslam düşmanı bir siyasetçi.

Hindistan, İngus Suları Anlaşması’nı askıa aldı, Pakistan’ın suyunu kesti.

Yeterli gelmedi; füze, dron ve uçaklarla Pakistan’ı vurdu.

Sivil yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri hedef aldı.

Pakistan, Hindistan’ın beş savaş uçağını düşürdü ve askeri tesislerini hedef aldı.

Türkiye, kardeş ülke Pakistan’ın tezlerini destekledi.

Türkiye, Azerbaycan ve Katar, Pakistan’a desteğini belirtti.

İran ve Suudi Arabistan, Hindistan’ın yanında konuşlandı.

Umman’da bulunan TCG Büyükada Korveti, liman ziyaretleri kapsamında 4 Mayıs’ta Pakistan’ın Karaçi Limanı’na geçti. Korvet, 7 Mayıs’a kadar Karaçi’de kalacaktı.

Hintlileri bir telaş aldı. “Kardeş ülke Türkiye, Pakistan’a yardıma geldi” tartışması başlattılar.

İndian Defence Research Wing (Hindistan Savunma Araştırma Komitesi) 07 Mayıs’ta bir makele yayınladı.

Makalenin konusu, Hindistan ile Türkiye arasındaki olası sıcak temastı.

NATO’nun 5. maddesinin devreye girip girmeyeceği değerlendirildi.

Yazara göre, Hindistan’ın müdahalesi 5. madde kapsamına girmiyordu.

Sıcak çatışmaya şimdilik bir es verilmiş gibi.

Pakistan ve Hindistan, kadim Türk tarihi için de önemli bir yer tutar.

Gazneliler, Kölemenler (Delhi Türk Hanlığı) Babür Devleti vb.

Bugün iki ülkede, önemli Türk kültür mirasının örnekleri bulunur.

İngilizler, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’ya karşı savaşmak istemeyen 10 binlerce Hintli Müslümanı katletti. Çanakkale’ye Hinduları getirdi.

Hindistan (o zamanki Pakistan) Müslümanları, Kurtuluş Savaşı’nda maddi yardım göndermişlerdir. Savaş sonrasında bu kaynağın bir kısmıyla İş Bankası kurulmuştur.

Yine Hindistan’dan gelen Kızılay Heyetleri, Sakarya Savaşı sonrasında hastanelerde görev yapmışlardır.

Pakistan, Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türkiye’nin yanında olmuştur.

İkinci Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ı desteklemiştir.

Bugün ülke olarak, kardeş Pakistan’ın yanında durmamız tarihi, vicdani ve ahlaki sorumluluğumuzdur.