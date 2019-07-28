Hindistan’daki sel felaketinde bilanço artıyor! Yüzlerce ölü var

Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, Assam eyaletinde 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Brahmaputra nehri de dahil olmak üzere birçok nehirde su seviyelerinin yükselmeye devam ettiği ve bazı bölgelerde su baskınlarının sürdüğü ifade edildi.