Hindistan'da durum çok kötü! Koronavirüse karşı düdüklü tencereden buhar soludular

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 132 bin 364 vaka kaydedilirken, virüse yakalanan 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti.