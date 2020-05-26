Hilal Özdemir sefalet içindeydi Haluk Levent harekete geçti

"Kızılay'a başvurdum": Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir zor günler yaşadığını Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında anlatmıştı; Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun