Hilal Cebeci'den 7 yıl sonra gelen itiraf! Evlenme teklifi edenlere bakın ne yanıt verdi
Uzun zamandır magazin dünyasından uzak duran Hilal Cebeci, 7 yıl sonra gelen bir itirafa imza attı. Instagram hesabından bir video paylaşan Cebeci, sakladığı sırrı açıkladı.
Bir dönem magazin kamuoyunda yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı bir video ile gündeme geldi. Cebeci, 7 senedir gizli sakladığı sırrı takipçilerine duyurdu.
"7 yıldır evliyim": Cebeci, 7 yıldır evli olduğunu açıkladı. Ancak Hilal Cebeci'nin eşi ile sosyal medyada hiçbir fotoğrafı bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.
"Bana evlilik teklifinde bulunmayın": Hilal Cebeci, çektiği bir videoyla evlenme teklifleri aldığını söyledi. Cebeci, "Bana evlilik teklifinde bulunmayın. 7 yıldır evliyim. Umarım gönlünüze göre mutlu evlilikleri yaparsınız" diyerek evlilik tekliflerini geri çevirdi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hilal Cebeci geçtiğimiz yıl, "6 sene önce evlendim" açıklamasıyla herkesi şoke etmişti.