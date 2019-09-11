Hilal Cebeci ortaya çıktı meğer altı sene önce evlenmiş

Son olarak Çav Bella şarkısını yeniden yorumlamasıyla gündeme gelen ardından da uzun bir süre sessizliğini koruyan Hilal Cebeci'nin neden görünürlerde olmadığı ortaya çıktı. Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı itiraf ile sebebini açıkladı.