Hilal Cebeci ortaya çıktı meğer altı sene önce evlenmiş
Bir dönemin çok konuşulan ismi Hilal Cebeci, ortaya çıktı. Londra'da evlenmiş.
Son olarak Çav Bella şarkısını yeniden yorumlamasıyla gündeme gelen ardından da uzun bir süre sessizliğini koruyan Hilal Cebeci'nin neden görünürlerde olmadığı ortaya çıktı. Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı itiraf ile sebebini açıkladı.
Şarkıcı Hilal Cebeci, meğer altı yıl önce Londra'da evlenmiş ve eşi magazinde gündem olmasını istememiş. yıllar sonra evlilik itirafı yapan Hilal Cebeci 2013 yılında evlendiğini itiraf etti.
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: ''Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz.
Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum.''