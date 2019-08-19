Hilal Altınbilek'e Kubilay Aka Miray Daner ihaneti soruldu! Bakın ne tepki verdi
Çukur'un yıldız oyuncusu Kubilay Aka ile Miray Daner'in ayrılığının sebebi olarak, Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Altınbilek, bu iddialar kendisine sorulunca sinirden deliye döndü.
Vatanım Sensin dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan gözde çift Miray Daner ve Kubilay Aka'nın ayrılık mesajındaki ''İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' sözlerinin hemen ardından Aka'nın bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmesi herkesi şoke etmişti.
Çukur'un başarılı oyuncusu Kubilay Aka'nın bir mekanda bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmesindeki başrol kadının Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek'in olduğu iddiaları ise dilden dile yayılmaya başlayınca ortalık karışmıştı.
Oyuncu Hilal Altınbilek, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kubilay Aka ile aşk yaşadığı iddia edilen Altınbilek'e bu iddialar sorulunca ise sinirden deliye döndü.
Hilal Altınbilek, önceki gün bir alışveriş merkezinde UçanKuş TV kameralarına yakalandı ve konuyla ilgili ilk kez konuştu. Keyfi bir hayli yerinde görünen Altınbilek, Miray Daner adını duyunca öfkelendi ve muhabirlere tepki gösterdi.