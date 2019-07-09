Hikayesi üzüyor... Rize'de keşfedilememiş bir cennet

İkizdere'nin Karadeniz'in yeni turizm destinasyonu olduğunu belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, 'İkizdere Vadisi dünyanın en güzel vadilerinden bir tanesidir. Aşıklar şelalesi gibi bölgemizde onlarca şelale var. Şehir merkezimizde Manle şelalesi de çok güzel bir şelale. Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri geldiler, buralarda incelemelerde bulundular...