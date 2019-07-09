Hikayesi üzüyor... Rize'de keşfedilememiş bir cennet
RİZE'nin İkizdere ilçesinde adını bir çobanın ağanın kızına aşık olması ve sonrasında başından geçenlerden alan Aşıklar Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
İkizdere ilçesinde adını bir çobanın ağanın kızına aşık olması ve sonrasında başından geçenlerden alan Aşıklar Şelalesi, debisi ve düzgün bir taştan akan suyuyla görsel sunuyor.
Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptığı şelalenin turizme kazandırılması için çalışma başlattı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Turizm İşletmecisi Kasım Ekşi şelale ve çevresinde incelemelerde bulundu. Şelale yürüyüş yolları ve yapılacak çevre düzenlemesi ile ziyarete açılacak.
İkizdere'nin Karadeniz'in yeni turizm destinasyonu olduğunu belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, 'İkizdere Vadisi dünyanın en güzel vadilerinden bir tanesidir. Aşıklar şelalesi gibi bölgemizde onlarca şelale var. Şehir merkezimizde Manle şelalesi de çok güzel bir şelale. Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri geldiler, buralarda incelemelerde bulundular...