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Hikayede kalmasın dedi! Tuvana Türkay o pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Hikayede kalmasın dedi! Tuvana Türkay o pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu Kağııt Ev dizisinde canlandırdığı Azra karakteriyle ekranlara gelen, bir süredir setlerden uzak olan, güzelliğiyle, sesiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Tuvana Türkay sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla olay oldu! Ünlü oyuncunun "Storyde kalmasınmıştı" notuyla yaptığı sosyal medya paylaşımında güzelliği adeta kendisine hayran bıraktı

Hikayede kalmasın dedi! Tuvana Türkay o pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Güzel sesinin yanı sıra oyunculuğu ile  beğeni toplayan, bir süredir ekranlardan uzak kalan Tuvana Türkay son yaptığı tatil paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü! Ünlü oyuncunun "Storyde kalmasınmıştı" notuyla yaptığı sosyal medya paylaşımında güzelliği adeta kendisine hayran bıraktı. Beğeni yağmuruna tutulan Tuvana Türkay'a takipçilerinden gelen sıradışı yorumlar dikkat çekti.. 

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Hikayede kalmasın dedi! Tuvana Türkay o pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Türkiye'yi terk ettiği iddiasıyla gündem olmuştu

Bir süredir ekranlardan uzak olan, sosyal medyayı aktif kullanan ve geçtiğimiz yıl Türkiye'yi terk ettiği iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu tatile çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan Tuvana Türkay'a beğeni ve yorum yağdı.

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Hikayede kalmasın dedi! Tuvana Türkay o pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Sosyal medyayı aktif kullanıyor

Yasak Elma, Kağıt Ev ve Çember gibi dizilerde rol alan Tuvana Türkay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Hikayede kalmasın dedi! Tuvana Türkay o pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Tatilin keyfini çıkarıyor

Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiği yönündeki iddiaları yalanlayan oyuncu Tuvana Türkay tatilin keyfini çıkarıyor.

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