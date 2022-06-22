Hikayede kalmasın dedi! Tuvana Türkay o pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu Kağııt Ev dizisinde canlandırdığı Azra karakteriyle ekranlara gelen, bir süredir setlerden uzak olan, güzelliğiyle, sesiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Tuvana Türkay sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla olay oldu! Ünlü oyuncunun "Storyde kalmasınmıştı" notuyla yaptığı sosyal medya paylaşımında güzelliği adeta kendisine hayran bıraktı
Güzel sesinin yanı sıra oyunculuğu ile beğeni toplayan, bir süredir ekranlardan uzak kalan Tuvana Türkay son yaptığı tatil paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü! Ünlü oyuncunun "Storyde kalmasınmıştı" notuyla yaptığı sosyal medya paylaşımında güzelliği adeta kendisine hayran bıraktı. Beğeni yağmuruna tutulan Tuvana Türkay'a takipçilerinden gelen sıradışı yorumlar dikkat çekti..
Türkiye'yi terk ettiği iddiasıyla gündem olmuştu
Bir süredir ekranlardan uzak olan, sosyal medyayı aktif kullanan ve geçtiğimiz yıl Türkiye'yi terk ettiği iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu tatile çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan Tuvana Türkay'a beğeni ve yorum yağdı.
Sosyal medyayı aktif kullanıyor
Yasak Elma, Kağıt Ev ve Çember gibi dizilerde rol alan Tuvana Türkay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Tatilin keyfini çıkarıyor
Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiği yönündeki iddiaları yalanlayan oyuncu Tuvana Türkay tatilin keyfini çıkarıyor.