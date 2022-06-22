Hikayede kalmasın dedi! Tuvana Türkay o pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Güzel sesinin yanı sıra oyunculuğu ile beğeni toplayan, bir süredir ekranlardan uzak kalan Tuvana Türkay son yaptığı tatil paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü! Ünlü oyuncunun "Storyde kalmasınmıştı" notuyla yaptığı sosyal medya paylaşımında güzelliği adeta kendisine hayran bıraktı. Beğeni yağmuruna tutulan Tuvana Türkay'a takipçilerinden gelen sıradışı yorumlar dikkat çekti..