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'Hiç geçmiyor' diyen Alina Boz açıkladı: Kendimi kaybediyorum, çok zorlanıyorum

'Hiç geçmiyor' diyen Alina Boz açıkladı: Kendimi kaybediyorum, çok zorlanıyorum

Son olarak Maraşlı ve Aşk 101 dizileriyle seyirciyle buluşan Alina Boz'dan şaşırtan itiraflar geldi.

'Hiç geçmiyor' diyen Alina Boz açıkladı: Kendimi kaybediyorum, çok zorlanıyorum

Louis Vuitton markasının ilkbahar-yaz koleksiyonundan parçalarla poz veren ünlü oyuncu Alina Boz, derginin sorularını da yanıtladı.

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'Hiç geçmiyor' diyen Alina Boz açıkladı: Kendimi kaybediyorum, çok zorlanıyorum

Bugüne kadar çok sayıda yapımda rol alan Boz, galalarda panik atak yaşadığını itiraf etti.

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'Hiç geçmiyor' diyen Alina Boz açıkladı: Kendimi kaybediyorum, çok zorlanıyorum

"Galalarda gerçekten çok zorlanıyorum" diyen Boz "Bu hiç geçmedi. İlk galama katıldığımdan beri bu böyle." ifadelerini kullandı.

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'Hiç geçmiyor' diyen Alina Boz açıkladı: Kendimi kaybediyorum, çok zorlanıyorum

Boz "Çok kalabalık geliyor bana ve çok panik oluyorum. Ne kadar aşmaya çalışsam da aşamadım." şeklinde konuştu. 

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