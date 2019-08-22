Hiç böyle kareler görmediniz! İstanbul'un en fantastik anları

Sanatçı sürrealist yaklaşımla medeniyetler şehri ve tarihe tanıklık eden en önemli kentlerden birisi olan İstanbul'u resmediyor. Unutulmayan bir şey var ki o da İstanbul tarih boyunca birçok sanatçıya da ilham kaynağı oldu. İstanbul'un eşsiz manzaraları objektifleri doldurdu, tabloları süsledi, filmlere konu oldu.