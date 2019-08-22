Hiç böyle kareler görmediniz! İstanbul'un en fantastik anları
Türk sanatçı Yasin Yaman instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Sanatçı, sosyal medyada binlerce kullanıcıya ulaşmış durumda. İstanbul'a ve hayvanlara sevgisini öyle özel çalışmalarla ortaya koymuş ki görenler hayrete düşüyor. İ
Sanatçı sürrealist yaklaşımla medeniyetler şehri ve tarihe tanıklık eden en önemli kentlerden birisi olan İstanbul'u resmediyor. Unutulmayan bir şey var ki o da İstanbul tarih boyunca birçok sanatçıya da ilham kaynağı oldu. İstanbul'un eşsiz manzaraları objektifleri doldurdu, tabloları süsledi, filmlere konu oldu.
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Grafik sanatçısı Yasin Yaman ise yaptığı çalışmalarda İstanbul'u çok farklı bir şekilde tasvir etti.
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Dijital manipülasyon tekniğiyle yaptığı çalışmaları @ysnyaman isimli Instagram hesabından paylaşan sanatçı, büyük beğeni topluyor.
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Sanatçı çalışmalarında yalnızca hayvan figürlerini kullanmıyor.
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