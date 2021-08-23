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Heybeliada saatler içinde küle döndü! Yangın nedeniyle zarar gören alan görüntülendi

Heybeliada saatler içinde küle döndü! Yangın nedeniyle zarar gören alan görüntülendi

İSTANBUL Heybeliada'da iki gün önce çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi. Adanın son hali bu kez de yürekleri yaktı.

Heybeliada saatler içinde küle döndü! Yangın nedeniyle zarar gören alan görüntülendi

Heybeliada'da 21 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle aynı gün söndürülen yangının ardından Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı bölgedeki bekleyişi sürüyor.

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Heybeliada saatler içinde küle döndü! Yangın nedeniyle zarar gören alan görüntülendi

Zarar gören alan ile ekiplerin bekleyişi havadan görüntülendi. Öte yandan ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirten pankartlar birçok yere asılırken, vatandaşların hazırladığı su dolu şişeler de yol kenarında bekletiliyor.

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Heybeliada saatler içinde küle döndü! Yangın nedeniyle zarar gören alan görüntülendi

Ormanlık alandaki yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla devam ediyor.

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Heybeliada saatler içinde küle döndü! Yangın nedeniyle zarar gören alan görüntülendi

Ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamera görüntülerini izleyip, görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.

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