Herkesin mutlaka görmesi gereken dünyanın en harika şehirleri
Time dergisinin her yıl rutin olarak yaptığı 'Dünyanın En harika Yerleri' listesi belli oldu. Listede Türkiye'den de bir şehir var.
Amerika'da yayınlanan Time Dergisi, her yıl düzenli olarak dünyanın en harika yerleri isimli liste oluşturuyor. Gerek yaşam koşullarıyla, gerek görsel özellikleriyle bu yıl da koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmada başarılı olan ve gelişen şehirler listeye eklendi. Time dergisinin açıkladığı dünyanın en harika yerleri listesinde bu yıl Türkiye'den de bir şehir bulunuyor.
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İşte ölmeden önce mutlaka herkesin görmesi gereken 2022 yılında dünyanın en güzel şehirleri...
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Park City (Utah)
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Detroit (Michigan)
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