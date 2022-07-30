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Herkesin mutlaka görmesi gereken dünyanın en harika şehirleri

Herkesin mutlaka görmesi gereken dünyanın en harika şehirleri

Time dergisinin her yıl rutin olarak yaptığı 'Dünyanın En harika Yerleri' listesi belli oldu. Listede Türkiye'den de bir şehir var.

Herkesin mutlaka görmesi gereken dünyanın en harika şehirleri

Amerika'da yayınlanan Time Dergisi, her yıl düzenli olarak dünyanın en harika yerleri isimli liste oluşturuyor. Gerek yaşam koşullarıyla, gerek görsel özellikleriyle bu yıl da koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmada başarılı olan ve gelişen şehirler listeye eklendi. Time dergisinin açıkladığı dünyanın en harika yerleri listesinde bu yıl Türkiye'den de bir şehir bulunuyor. 

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Herkesin mutlaka görmesi gereken dünyanın en harika şehirleri

İşte ölmeden önce mutlaka herkesin görmesi gereken 2022 yılında dünyanın en güzel şehirleri...

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Herkesin mutlaka görmesi gereken dünyanın en harika şehirleri

Park City (Utah)

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Herkesin mutlaka görmesi gereken dünyanın en harika şehirleri

Detroit (Michigan)

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