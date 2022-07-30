Herkesin mutlaka görmesi gereken dünyanın en harika şehirleri

Amerika'da yayınlanan Time Dergisi, her yıl düzenli olarak dünyanın en harika yerleri isimli liste oluşturuyor. Gerek yaşam koşullarıyla, gerek görsel özellikleriyle bu yıl da koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmada başarılı olan ve gelişen şehirler listeye eklendi. Time dergisinin açıkladığı dünyanın en harika yerleri listesinde bu yıl Türkiye'den de bir şehir bulunuyor.