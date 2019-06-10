Herkese lazım bir bilgi! Yumurta pişirirken tavaya su koyarsanız...

İyi bir marinasyon için;



Et, tavuk ya da balık marine ederken mutlaka buzdolanı poşeti kullanın. Etinizi poşete koyup sosu poşetin içine ekleyin ve hızlı bir şekilde (ağzı bağlı olacak) çalkalayın. Böylelikle sos tüm ete eşit bir şekilde bölünecek. Fast food restoranlarındaki gibi çıtır tavuk yapmak için ise pane harcına yulaf kepeği ekleyin. Dışarıda yediğiniz tavukları kendi evinizde pişirmek bu kadar kolay!