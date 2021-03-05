Herkes 'nasıl başardın' diyor hobisi işe çevirdi! Balıkesir'den Şanlıurfa'ya gelip başardı
BALIKESİR'den Şanlıurfa'da gelin giden 47 yaşındaki Münire Maral, 6 yıl önce başladığı iş yaşamındaki başarısını herkes 'nasıl başardın' diye soruyor.
Şanlıurfa’da kadınların iş yaşamında etkinliğinin batı kentlerine oranla yok denecek kadar az olduğu Şanlıurfa’da, 24 yıl ev hanımı olarak yaşayıp, üç çocuğunu büyüttükten sonra iş hayatına atılan Münire Maral, tam bir başarı hikayesi yazarak, çevresine rol model oldu.
Evli ve 3 çocuk annesi Münire Maral, kadın özeni ve “Yemediğimi yedirmem” sloganıyla açtığı restoranı, alanında marka yapmayı başardı. Tarihi değerlerinin yanı sıra yemek kültürü ile de marka bir kent olan Şanlıurfa’ya gelenlerin ilk uğrak yeri olan restoran, bin metrekareyi aşan mekanında salon dizaynı ile görsel şölen sunarken, zengin mutfağı ile de her damak tadına hitap ediyor.
Masa başlarındaki şömineleri ile soğuk kış günlerinde etkileyici bir atmosferde yemek ikramı ve hafta sonu kahvaltılarının yanı sıra açık ve kapalı alan alternatifleriyle düğün, nişan, kına ve sünnet gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan restoran, hijyene, damak zevkine ve görselliğe önem verenlerin öncelikli tercihi olmayı başardı.
Kadın girişimciliğinin batı kentlerine göre çok düşük seviyede kaldığı Şanlıurfa’da açtığı işletmesinde şapka çıkaran başarı hikayesine imza adan işletmeci Münire Maral, 6 yıl önce başladığı iş yaşamında bugün elde ettiği başarının kendisi için tesadüf olmadığını söyledi.