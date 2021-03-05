Herkes 'nasıl başardın' diyor hobisi işe çevirdi! Balıkesir'den Şanlıurfa'ya gelip başardı

Evli ve 3 çocuk annesi Münire Maral, kadın özeni ve “Yemediğimi yedirmem” sloganıyla açtığı restoranı, alanında marka yapmayı başardı. Tarihi değerlerinin yanı sıra yemek kültürü ile de marka bir kent olan Şanlıurfa’ya gelenlerin ilk uğrak yeri olan restoran, bin metrekareyi aşan mekanında salon dizaynı ile görsel şölen sunarken, zengin mutfağı ile de her damak tadına hitap ediyor.