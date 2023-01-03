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Herkes merak ediyordu! İşte 2023 sıfır otomobil zamlı fiyat listesi!

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Herkes merak ediyordu! İşte 2023 sıfır otomobil zamlı fiyat listesi!

Araç fiyatları listeleri 2023 yılı ile birlikte güncellemeye alındı. Peki hangi firmalar 2023 sıfır araç fiyatları listesini paylaştı İlk olarak Toyota'nın yayınladığı 2023 sıfır araç fiyatlarına bugün Opel de eklendi. İşte iki otomotiv devinin yeni yıl için belirlediği sıfır otomobil fiyatları...

Herkes merak ediyordu! İşte 2023 sıfır otomobil zamlı fiyat listesi!

2023 sıfır araç fiyatları açıklanmaya başlandı. Araç sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin beklediği 2023 sıfır otomobil fiyatları her firma tarafından farklı oranlarda zam alıyor.

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Herkes merak ediyordu! İşte 2023 sıfır otomobil zamlı fiyat listesi!

 Markaların belirlediği fiyatlarla yeniden şekillenen listeleri etkileyen faktörler arasında yeni yılla birlikte gelen enflasyon zammı da bulunuyor.

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Herkes merak ediyordu! İşte 2023 sıfır otomobil zamlı fiyat listesi!

Araç fiyatları listeleri 2023 yılı ile birlikte güncellemeye alındı. Peki hangi firmalar 2023 sıfır araç fiyatları listesini paylaştı İlk olarak Toyota'nın yayınladığı 2023 sıfır araç fiyatlarına bugün Opel de eklendi. İşte iki otomotiv devinin yeni yıl için belirlediği sıfır otomobil fiyatları...

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Herkes merak ediyordu! İşte 2023 sıfır otomobil zamlı fiyat listesi!

2023 sıfır araç fiyatları ile ilgili ilk liste Toyota'dan geldi.   Yeni listeyi Ocak ayının ilk günü yayınlayan Toyota, her modeli için farklı zam oranı belirledi.

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