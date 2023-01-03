Herkes merak ediyordu! İşte 2023 sıfır otomobil zamlı fiyat listesi!

Araç fiyatları listeleri 2023 yılı ile birlikte güncellemeye alındı. Peki hangi firmalar 2023 sıfır araç fiyatları listesini paylaştı İlk olarak Toyota'nın yayınladığı 2023 sıfır araç fiyatlarına bugün Opel de eklendi. İşte iki otomotiv devinin yeni yıl için belirlediği sıfır otomobil fiyatları...