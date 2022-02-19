Herkes farklı bir sayı görüyor! Çoğu kişi gerçek rakamı göremedi: Sosyal medya ikiye bölündü
Sosyal medyada paylaşılan bir optik illüzyon testi gündem oldu. Test, kullanıcıları ikiye böldü. "Hangi rakamları görüyorsunuz?" sorusuna herkes farklı cevap verdi.
Kimsenin rengi üzerinde uzlaşamadığı elbise 2015 yılında sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Elbise rengi tartışması geride kalsa da bu kez sosyal medyayı farklı bir fotoğraf karıştırdı.
Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu soran bir paylaşım sonrası, sosyal medya ikiye bölündü.
Kullanıcılara, bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu.
Eşit olmayan spirallerle oluşturulan çizgilerin sayıyı görmeyi zorlaştığı belirtilirken kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen isimle ilgili binlerce mesaj geldi.