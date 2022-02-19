BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47

Herkes farklı bir sayı görüyor! Çoğu kişi gerçek rakamı göremedi: Sosyal medya ikiye bölündü

Herkes farklı bir sayı görüyor! Çoğu kişi gerçek rakamı göremedi: Sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyada paylaşılan bir optik illüzyon testi gündem oldu. Test, kullanıcıları ikiye böldü. "Hangi rakamları görüyorsunuz?" sorusuna herkes farklı cevap verdi.

Herkes farklı bir sayı görüyor! Çoğu kişi gerçek rakamı göremedi: Sosyal medya ikiye bölündü

Kimsenin rengi üzerinde uzlaşamadığı elbise 2015 yılında sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Elbise rengi tartışması geride kalsa da bu kez sosyal medyayı farklı bir fotoğraf karıştırdı.

19
Herkes farklı bir sayı görüyor! Çoğu kişi gerçek rakamı göremedi: Sosyal medya ikiye bölündü

 Çizgili siyah-beyaz resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu soran bir paylaşım sonrası, sosyal medya ikiye bölündü.

29
Herkes farklı bir sayı görüyor! Çoğu kişi gerçek rakamı göremedi: Sosyal medya ikiye bölündü

Kullanıcılara, bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu.

39
Herkes farklı bir sayı görüyor! Çoğu kişi gerçek rakamı göremedi: Sosyal medya ikiye bölündü

Eşit olmayan spirallerle oluşturulan çizgilerin sayıyı görmeyi zorlaştığı belirtilirken kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen isimle ilgili binlerce mesaj geldi.

49