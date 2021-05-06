Herkes evdeyken onlar Mersin'de günde 600 kilo topluyor! Terlerimiz üstümüzden akıyor

Korona virüs salgınında vaka ve vefat sayılarının giderek artması üzerine tam kapanmaya giden Türkiye’de, tarım işçileri ara vermeden ülkeyi doyurmak için çalışmaya devam ediyorlar. Mersin’in ve Türkiye’nin sebze deposu olan merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde de bir taraftan üretim devam ederken, bir taraftan da hasat yapılıyor.