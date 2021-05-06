Herkes evdeyken onlar Mersin'de günde 600 kilo topluyor! Terlerimiz üstümüzden akıyor
MERSİN’de tam kapanma döneminde de tarım işçileri ara vermeden çalışmaya devam ediyor.
Korona virüs salgınında vaka ve vefat sayılarının giderek artması üzerine tam kapanmaya giden Türkiye’de, tarım işçileri ara vermeden ülkeyi doyurmak için çalışmaya devam ediyorlar. Mersin’in ve Türkiye’nin sebze deposu olan merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde de bir taraftan üretim devam ederken, bir taraftan da hasat yapılıyor.
Özellikle örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgede, tarım işçileri sıcak havanın etkisini iyice hissettirmesine karşın hasadı ara vermeden sürdürüyor.
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, serada 40 dereceyi bulan sıcakta, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde gün boyu dolmalık biber topluyor.
Ramazan ayı dolayısıyla birçoğu oruç olan işçilerin tek sıkıntısı ise tam kapanma nedeniyle topladıkları ürünlerin ellerinde kalması.