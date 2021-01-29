Herkes 'Deli misiniz' dedi onlar İstanbul'u terk etti! Şimdi karavanda yaşamaya başladılar

Bilal, "Fevri bir şekilde İstanbul'dan taşınma kararı aldık ve apar topar İzmir'in küçük bir ilçesi olan Dikili'ye yerleştik. Burada normalde yazlık olarak kullandığımız bir evimiz vardı. Şimdi temelli buraya yerleştik. Ancak biz evde değil, karavanda yaşamayı tercih ediyoruz. " dedi.