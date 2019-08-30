Hercai'nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü sosyal medyayı salladı! TT oldular

Hercai dizisinin sezon arasında olması nedeniyle özlenen Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün dergiye kapak olmaları ve o kapakta ''Tutkulu Aşıklar'' yazılmış olması hayranları o kadar heyecanlandırdı ki sosyal medyada bir anda binlerce kişi Ebru Şahin'i ve Akın Akınözü'nü konuşmaya başladı.