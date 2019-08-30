Hercai'nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü sosyal medyayı salladı! TT oldular
ATV ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Hercai'nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü sosyal medyayı salladı.
ATV ekranlarında yayımlanan Hercai dizisinin başrol yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü Cosmopolitan Dergisi'ne röportaj verdiler, çekilen fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Cosmopolitan'a kapak olan ikilinin fotoğrafları, sosyal medyada yayıldı ve en çok konuşulanlar arasına girdi.
Hercai dizisinin sezon arasında olması nedeniyle özlenen Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün dergiye kapak olmaları ve o kapakta ''Tutkulu Aşıklar'' yazılmış olması hayranları o kadar heyecanlandırdı ki sosyal medyada bir anda binlerce kişi Ebru Şahin'i ve Akın Akınözü'nü konuşmaya başladı.
Ünlü ikilinin dergi için çekilmiş pozları da hayranları tarafından çok beğenilince sosyal medyada bu fotoğrafları paylaşarak gerçek hayatta da sevgili olmalarını istediklerini dile getirdiler.
Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrol yıldızları olarak yer aldığı Hercai dizisinin de yeni sezonuyla ne zaman döneceği hayranları tarafından oldukça merak ediliyor.