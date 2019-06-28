Hercai'nin Reyyan'ının seksi bikinisine bakanın nutku tutuldu!

ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Hercai daha ilk bölümü ile seyirciyi içine çekti farklı senaryosu ile ekran başındakileri sarıp sarmaladı. Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin ise bu dizi ile birlikte kariyerinde büyük bir sıçrayış yaptı.