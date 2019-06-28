Hercai'nin Reyyan'ının seksi bikinisine bakanın nutku tutuldu!
Hercai dizisinin Reyyan'ı şu sıralar yoğun dizi sezonunun yorgunluğunu sahillerde atıyor. İnstagram'da 2.1 milyon takipçisi olan seksi oyuncunun bikinili pozu ise takipçilerinden tam not aldı, bakan bir daha baktı.
Reyyan karakteri ile ATV'nin Hercai dizisinde fırtınalar estiren ve yıldızı parlayan Ebru Şahin yoğun ve başarılı bir sezonun ardından soluğu tatilde, sahillerde aldı. Ebru Şahin'in bikinili pozu ile instagram takipçilerini mest etti, bakanın nutku tutuldu.
ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Hercai daha ilk bölümü ile seyirciyi içine çekti farklı senaryosu ile ekran başındakileri sarıp sarmaladı. Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin ise bu dizi ile birlikte kariyerinde büyük bir sıçrayış yaptı.
Daha önce İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Ebru Şahin güzelliği, düzgün fiziği ve başarılı oyunculuğu ile yapımcıların dikkatini çekmişti. Hercai dizisi ile şöhretin zirvesinde olan Ebru Şahin instagramı aktif kullanan ünlülerden.
Hercai dizisinden sonra instagramda takipçi sayısı 2.1 milyona çıkan Ebru Şahin'in her paylaşımı olay oluyor, pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.