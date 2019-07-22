Hercai'nin Reyyan'ı öyle bir değişti ki Ebru Şahin'i gören tanıyamadı!

Unutulmaz bir sezon finali ile tatil molası veren Hercai dizisi ATV'nin en çok izlenen ve büyük ses getiren dizilerinden biri oldu. Etkileyici ve farklı senaryosu ile rakiplerini ters köşe yapan Hercai, daha ilk bölümden reyting başarısı ile kanalın da yüzünü güldürmeyi başardı.