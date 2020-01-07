Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Oğulcan Engin ile aşk iddialarına cevap verdi!

O Ses Türkiye jüri üyesi şarkıcı Seda Sayan'ın oğluna Ebru Şahin'i beğendiği ve ikilinin aralarını yapmak için Cihangir'deki kafede buluşma ayarladığı iddia edildi. Ebru Şahin, Oğulcan Engin ile sadece arkadaş olduklarını söyledi.