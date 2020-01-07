Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Oğulcan Engin ile aşk iddialarına cevap verdi!
ATV'de yayımlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin'den Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddialarına cevap geldi!
Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandıran güzel oyuncu Ebru Şahin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin arasında aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Şahin'den konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
İkilinin Oğulcan Engin’in Cihangir’deki kafesinde birlikte görüntülenmesi iddiaları güçlendirmişti. Güzel oyuncu, Engin ile sevgili değil, yakın arkadaş olduklarını söyledi.
O Ses Türkiye jüri üyesi şarkıcı Seda Sayan'ın oğluna Ebru Şahin'i beğendiği ve ikilinin aralarını yapmak için Cihangir'deki kafede buluşma ayarladığı iddia edildi. Ebru Şahin, Oğulcan Engin ile sadece arkadaş olduklarını söyledi.
Ebru Şahin Kimdir?
Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin’in hayatı şu şekilde.