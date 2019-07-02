Hercai'nin Miran karakteri Akın Akınözü'n askerlik paylaşımıyla olay oldu

Hercai'nin Miran karakteri Akın Akınözü'n askerlik paylaşımıyla olay oldu

Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, askerlik fotoğrafını yayınladı. Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile kısa sürede büyük bir üne kavuşan Akın Akınözü, askerlik fotoğrafını yayınladı.

Hercai'nin Miran karakteri Akın Akınözü'n askerlik paylaşımıyla olay oldu - Sayfa 1

Son dönemin başarılı oyunlarından olan Akın Akınözü, sosyal medya hesabı Instagram'dan askerlik fotoğrafını paylaşan yakışıklı oyuncunun paylaşımı olay oldu

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Hercai'nin Miran karakteri Akın Akınözü'n askerlik paylaşımıyla olay oldu - Sayfa 2

Hercai dizisinde canlandırdığıMiran karakteriyle büyük bir üne kavuşan Akın Akınözü, askerlik fotoğrafını paylaştı

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Hercai'nin Miran karakteri Akın Akınözü'n askerlik paylaşımıyla olay oldu - Sayfa 3

"Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim..." notunu ekledi.

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Hercai'nin Miran karakteri Akın Akınözü'n askerlik paylaşımıyla olay oldu - Sayfa 4

Akın Akınözü nereli ve kaç yaşında?Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli, kaç yaşında? Akın Akınözü 1990 yılında doğdu. Hercai dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan ve genç kızların sevgilisi haline gelen genç oyuncu kariyerine Azrail adlı sinema filmiyle adım atmıştı. Akın Akınözü hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Akın Akınözü nereli ve kaç yaşında?

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