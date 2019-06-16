Hercai'nin kaderini etkileyecek flaş gelişme! Sette apar topar ayrılık
ATV ekranlarında ilk sezonuyla reytingleri kasıp kavuran Hercai dizisinde senaristlerinden Eda Tezcan'ın veda ettiği öğrenildi.
12. bölümüyle sezon arası veren Hercai'de flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in bulunduğu dizide, beklenmeyen bir ayrılık gerçekleşti. Dizinin senaristlerinden Eda Tezcan, projeden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Duygusal bir veda yazısı paylaşan Tezcan, “Hercai yoluna 2. sezonda bensiz devam edecek. Tüm duam hiçbir zaman zirveden inmemesi… Ben her zaman dostlarımın ve Hercai’nin başarısıyla gurur duyacağım” açıklamasını yaptı.
Öte yandan diziyi Pelin Gülcan ve Berşan Tan’ın yazmaya devam edeceği ve senaryo ekibine katılacak yeni isimlerin de önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.
Peki Hercai son bölüm ne oldu?: Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır.