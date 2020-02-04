Hercai'de rol alan Ebru Şahin'in bikinili pozları beğeni yağmuruna tutuldu
Hercai'de oynayan Ebru Şahin, aylar önce çıktığı Phuket tatilinde çektirdiği bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Son zamanların gözde oyuncularından olan Hercai'deki performansıyla adından söz ettiren Ebru Şahin, kış aylarında sosyal medya takipçilerinin içini ısıttı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki Ebru Şahin,geçtiğimiz aylarda çıktığı Phuket tatilinden pozlarını paylaştı.
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Ebru Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarının altına "Belki çok özledim. İyi pazarlar" notunu düştü.
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Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 400 bine yakın beğeni alırken 5 bine yakın da yorum aldı.
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Peki, Ebru Şahin kimdir?
Ebru Şahin 18 Mayıs 1994, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Birçok dizide yer alan güzel oyuncu 2017-2018 Savaşçı dizisinde yardımcı karakter Didem rollünü canlandırdı.
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