Hercai dizisine Yasak Elma'dan bomba transfer! Sürpriz bir role hayat verecek
ATV'nin reyting rekortmeni dizisine FOX TV'nin Yasak Elma dizisinden bomba bir transfer gerçekleşti.
Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün olduğu Hercai dizisine FOX TV'nin Yasak Elma dizisinden bir transfer oldu. Daha önce Savaşçı ve Yasak Elma dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Hercai dizisine katıldı.
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Mia Yapım imzalı ATV'nin reyting rekortmeni dizisine Yasak Elma dizisinin ikinci sezonunda Hakan rolüne hayat veren Hakan Kayakesen katıldı.
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Ünlü oyuncu Hakan Kayakesen'in Hercai'de sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.
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Peki, Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?
Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur.
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