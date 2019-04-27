Hercai dizisinde şaşırtan iddia iki ünlü oyuncu teklifi reddetmiş

Uzun süredir Total’in zirvesini kimseye bırakmayan Arka Sokaklar dizisini bile reytingde geçmeyi başardı. Diziyle ilgili bir iddia ise çok şaşırttı. Reyyan ve Miran karakterleri için iki ünlü isme önce teklif gittiği ancak onların kabul etmediği konuşulmakta.