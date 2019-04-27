Hercai dizisinde şaşırtan iddia iki ünlü oyuncu teklifi reddetmiş
ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Hercai dizisinde Reyyan ve Miran karakterleri için ilk olarak Kara Sevda dizisiyle ekrana gelen Neslihan Atagül ile Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde oynayan Çağlar Ertuğrul'e teklife gittiği ancak reddettikleri belirtiliyor.
ATV'nin sevilen dizisi Hercai cuma akşamları herkesi ekran başına kilitmeye devam ediyor. Çekimleri Mardin’de yapılan dizi, bir anda büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesinin anlatıldığı dizide 7 bölüm geride kalırken, şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
Instagram sayfasında başrol oyuncuları hayran kitlesini 3’e, 5’e katladılar ve sayı daha da artmaya devam ediyor. Son dönemde ekrana gelir gelmez bu ilgiyi alan pek fazla dizi yoktu. Cuma akşamları yayınlanan dizi, diğer rakiplerini ezip geçti.
Uzun süredir Total’in zirvesini kimseye bırakmayan Arka Sokaklar dizisini bile reytingde geçmeyi başardı. Diziyle ilgili bir iddia ise çok şaşırttı. Reyyan ve Miran karakterleri için iki ünlü isme önce teklif gittiği ancak onların kabul etmediği konuşulmakta.
Televizyon gazetesi'nin haberine göre bu isimler Kara Sevda dizisiyle ekrana gelen Neslihan Atagül ile Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde oynayan Çağlar Ertuğrul!