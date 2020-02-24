Hercai dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı dizinin seyri değişebilir
Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı ATV dizisi Hercai'de beklenmeyen bir ayrılık haberi geldi. Dizinin ilk bölümlerinden beri yer alan kadroda değişiklik dizinin seyrini etkileyebilir.
ATV ekranlarında Cuma akşamları yayımlanan ve başrollerinde Ebru Şahin, Akın Akınözü gibi isimlerin yer aldığı dizi Hercai'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son olarak 33. bölümüyle ekranlara gelen başarılı yapımda dizinin seyrinin değişme ihtimali tedirgin etti.
Önümüzdeki Cuma akşamı 34. bölümüyle yayımlanacak olan Hercai dizisinde yönetmen Cem Karcı, projeye veda etti. Dizinin ilk bölümünden beri kadroda yer alan Karcı'nın çok yorulduğu bu sebeple yapımcı Banu Akdeniz'le karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığı konuşuluyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hercai'nin yeni yönetmeninin 9 Mart'ta final yapacak olan Vuslat dizisinin yönetmeni Barış Yöş olacağı konuşuluyor.
Peki, Hercai dizisinde son bölümde neler yaşandı?
Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır.