Hercai dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı dizinin seyri değişebilir

Önümüzdeki Cuma akşamı 34. bölümüyle yayımlanacak olan Hercai dizisinde yönetmen Cem Karcı, projeye veda etti. Dizinin ilk bölümünden beri kadroda yer alan Karcı'nın çok yorulduğu bu sebeple yapımcı Banu Akdeniz'le karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığı konuşuluyor.