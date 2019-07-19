Her Yerde Sen 6. bölümde neler olacak Selin ve Demir'in oyunu ortaya çıkacak mı?

Kızlarının evinde sarhoş bir erkekle karşılaşan anne baba ise apar topar kızlarını görmeye gelmişti. Bu durum en çok Demir’e zarar vermiş Demir’in evden ayrılmasına neden olmuştu. Dizinin 6. yeni bölümünde neler yaşanacak?

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