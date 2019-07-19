Her Yerde Sen 6. bölümde neler olacak Selin ve Demir'in oyunu ortaya çıkacak mı?
Fox TV’de yayınlanan Her Yerde Sen dizisinin 6. bölümü bu akşam saat 20.00’de ekranlarda olacak. Her Yerde Sen 6. bölümde neler olacak sorusu merak ediliyor. İşte Her Yerde Sen 6. bölüm fragmanı...
Sevilen dizinin 5. bölümünde Selin ve Demir kötü bir sürpriz yaşamış Selin’in anne ve babası Selin’i ziyarete gelmişti. Selin’e fotoğrafları verdikten sonra vicdan azabından kurtulamayan Burak Selin’in evine sarhoşken gelip Selin’in telefonuna çıkmış anne babasıyla görüntülü konuşmuştu.
Kızlarının evinde sarhoş bir erkekle karşılaşan anne baba ise apar topar kızlarını görmeye gelmişti. Bu durum en çok Demir’e zarar vermiş Demir’in evden ayrılmasına neden olmuştu. Dizinin 6. yeni bölümünde neler yaşanacak?
Demir, ailesine karşı güç durumda kalan Selin’e destek olurken, Selin onun kendisi için katlandığı sıkıntıları görür ve Demir hakkındaki fikirleri değişmeye başlar. İbo ve Ayda yakınlaşması devam ederken Uzay’ın Happy Pie’a borç takıp kaçtığı anlaşılır.
Burak kendisine gönderilen fotoğrafları çeken kişi ile ilgili şok edici bir ipucu bulur. Alara ise kendi oyununu kurmaya başlarken Selin engeline takılacaktır.