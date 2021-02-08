Her şeyini satıp yerleşmişti! Ünlü manken Bilun Dohmen köy hayatını ağlayarak bıraktı

Avrupa ve Türkiye’de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen 8 yıl önce Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.