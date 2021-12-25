Her şeyi bilen kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri tüyler ürpertti! 2021'i mumla aratacak felaketler
2021'in bitmesine sayılı günler kalmışken her yıl olduğu gibi Nostradamus'un kehanetleri gündemi salladı. Felaketleri sıralayan kahin herkesin kanını dondurdu.
Yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunan Nostradamus, dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş.
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Doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış.
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Nostradamus kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir kahin.
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Gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor.
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