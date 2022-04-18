Her şeyi bilen Baba Vanga'nın kehanetleri tüyler ürpertti! Korkunç şeyler olacak: 2023 yılında...
Dünya tarihine damga vuran her olayı yıllar öncesinden doğru bilen Baba Vanga'nın gelecek kehanetlerini duyanlar inanamadı.
11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması, koronavirüs salgını, Rusya Ukrayna savaşı, Çin'deki uçak kazası kehanetleri ile bildiği iddia edilen, Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri dünya basınında da kendisine geniş bir yer bulmuştu.
Henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitiren ve 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Baba Vanga’nın cenaze törenine çok sayıda üst düzey devlet yetkilileri ve liderler katılmıştı.
Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen insanlar hala Bulgar asıllı kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor.
Yaptığı kehanetlerden geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga 2022 yılı için çok iç açıcı bir tablo çizmedi.