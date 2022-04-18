Her şeyi bilen Baba Vanga'nın kehanetleri tüyler ürpertti! Korkunç şeyler olacak: 2023 yılında...

11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması, koronavirüs salgını, Rusya Ukrayna savaşı, Çin'deki uçak kazası kehanetleri ile bildiği iddia edilen, Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri dünya basınında da kendisine geniş bir yer bulmuştu.