Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı

Ümraniye’de yaşayan Ahmet Güneş isimli engelli vatandaşa Yunanistan’a ait bir telefon numarasından WhatsApp mesajı atıldı. Kendisini Aylin Emin olarak tanıtan genç kadın, ablası ve eniştesinden eziyet gördüğünü, zorla evlendirildiğini ve eşinden de şiddet gördüğünü anlattı.