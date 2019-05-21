Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı

Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı

Yunanistan’da yaşayan bir kadının, ailesinden baskı gördüğü ve kendine yardım etmesini istediği gerekçesiyle attığı mesaja inanan engelli vatandaş, 300 bin lirasını kaptırdı.

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Ümraniye’de yaşayan Ahmet Güneş isimli engelli vatandaşa Yunanistan’a ait bir telefon numarasından WhatsApp mesajı atıldı. Kendisini Aylin Emin olarak tanıtan genç kadın, ablası ve eniştesinden eziyet gördüğünü, zorla evlendirildiğini ve eşinden de şiddet gördüğünü anlattı. 

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Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı - Sayfa 2

Ahmet Güneş’in kadına inanması üzerine ikili arasında mesajlaşma başladı. Mesajlaşma bir süre sonra telefon görüşmeleri ve görüntülü konuşmalara dönüştü. Bu süre zarfında Güneş, Yunanistanlı kadın ile arasında bir gönül ilişkisi başladığına inandı.

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Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı - Sayfa 3

Konuşmalar devam ederken Yunanistan’daki kadın Türkiye’de kendine ait bir arsanın olduğunu ve arsayı satmak istediğini, arsanın parasını Güneş’e vermek istediğini, Güneş’in de bu paraya sahip çıkmasını istediğini anlattı. Ayrıca Türkiye’ye yerleşip, engelli vatandaşla dini nikah kıyma vaadinde bulundu. 

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Her şey yabancı bir numaradan gelen mesajla başladı - Sayfa 4

Para istekleri hiç bitmedi

Para ve dini nikah vaadine inanan Güneş, kadının Türkiye’ye gelmesini beklemeye başladı. Bu süre zarfında kadın Ahmet Güneş’ten pasaport, vize ve çeşitli gerekçelerle sürekli para talebinde bulundu. Güneş ise kendi imkanlarıyla ve çevresinden bulduğu paraları sürekli kadına gönderdi. 

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